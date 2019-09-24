رياضة | هيكتور كوبر يخذل محمد صلاح في التصويت لجائزة الأفضل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيكتور كوبر يخذل محمد صلاح في التصويت لجائزة الأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حقيقة تصويت المدير الفني لمنتخب مصر السابق، للدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن عبر موقعه الرسمي، عن نتائج تصويت المشاركين في التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم The Best التي أقيمت مساء أمس الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وحصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم The Best، للمرة الأولى تحت مساماها الجديد بعد انفصالها عن جائزة مجلة فرانس فوتبول، بينما احتل محمد صلاح المرتبة الرابعة في قائمة أفضل لاعب في العالم.

وكشف النتائج التي نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم مساء أمس على صفحته، عن تصويت الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري السابق، والمقال من المنتخب الأوزبكستاني في الساعات الماضية، حيث قام بالتصويت لمواطنه ليونيل ميسي في المرتبة الأولى، والبرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثانية ومحمد صلاح في المرتبة الثالثة وذلك بدلًا من وضعه في المرتبة الثانية على الأقل من منطلق أنه درب منتخب مصر.

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المنافسون على جائزة أفضل لاعب في العالم The Best