الامارات | مدرب الجزائر يفضل محمد صلاح على رياض محرز

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الجزائر يفضل محمد صلاح على رياض محرز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حل النجم المصري لاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في المركز الرابع بجائزة أفضل لاعب في العالم التي فاز بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فيما جاء بقية الترتيب كالتالي: ساديو ماني، وكيليان مبابي، وفرانكي دي يونج، وادين هازارد، ودي ليخت، وهاري كين.

ولكن كيف يتم اختيار الأفضل حول العالم حيث يكون ذلك بناءً على تصويت الصحفيين، المدربين وقائدي المنتخبات الوطنية، مع وجود 25% من القيمة الإجمالية للتصويت مخصصة للجماهير، ويحق لكل ممثل ترشيح 3 اختيارات على الترتيب، الأول يحصل على 5 نقاط، ثم الثاني 3 نقاط، والمركز الثالث نقطة وحيدة.

ومنح 11 من قائدي المنتخبات حول العالم، محمد صلاح المركز الأول، وهم: بوروندي، والصين وجيبوتي واليونان ولاتفيا وليشتنشتاين، ومونتنيجرو، رومانيا، وعمان، ورواندا، وسلوفاكيا

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فيما منح 14 مدربا حول العالم محمد صلاح المركز الأول، وجاء أبرزهم جمال بلماضي المدير الفني للجزائر، وزلاتكو داليتش مدرب كرواتيا، الحائز على فضية كأس العالم 2018 مع منتخب بلاده.

وجاء بقية المدربين كالتالي: ألبانيا، النمسا، وباربادوس، البوسنة والهرسك، ومونتينجرو، والفلبين، وطاجستان، وتركيا، وأوكرانيا، الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، وفيتنام.

كما اختار 8 من ممثلي الميديا محمد صلاح في المركز الأول، وهم: الإكوادور، غينيا الإستوائية، مقدونيا، إيران، كازاخستان، ورومانيا، والصومال، وسويسرا.