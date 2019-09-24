شكرا لقرائتكم "العرق" سر خروج صالح جمعة من حسابات فايلر فى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يمثل خروج صالح جمعة من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لغزاً كبيراً، خاصة وأن النجم الشاب كان قد حجز مكاناً أساسياً فى التشكيلة الحمراء خلال الفترة الأخيرة من حقبة مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق.

مصدر مقرب من صالح جمعة أكد لسوبر كورة أن اللاعب تحدث مع المدرب السويسري عن أسباب استبعاده مطالباً فايلر بإيضاح اسباب استبعاده من حساباته، لكى يراجع نفسه ويجد علاج للسلبيات التي تظهر فى طريقه لعبه.

وعلى عكس أسلوبه أوضح فايلر لصالح جمع أسباب استبعاده مؤكداً له أنه غير راض عن المردود الذي يقدمه فى المران ويري أنه لا يبذل المجهود المطلوب، قائلاً له نصاً :"لا أراك تعرق فى التدريبات وهذا الأمر لا أحبه لأنني أفضل اللاعب الذي يقدم كل ما لديه سواء على المستوى البدني أو الفني"