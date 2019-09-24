شكرا لقرائتكم بعثة مصر للجمباز تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة البحر المتوسط بإيطاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انطلقت طائرة بعثة مصر للجمباز، من مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، متوجهه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين خلال الفترة من 24 حتي 29 سبتمبر الجاري. وجاءت البعثة مكونة من فروع الجمباز الأربعة، الجمباز الفني رجال اللاعب ويضم عبدالرحمن عبدالحليم محمد ناجي ومحمد مختار والجمباز الإيقاعي ويضم عاليا حازم ومريم تامروملك عبدالعزيز والجمباز الفني آنسات ويضم جنا هاني وجنا عادل وسلمي مليجي وفرع جمباز الايروبك ويضم باسل سامح وهنا اشرف ونورا الحناوي. والمدربين، محمدعثمان- احمد عبدالرحيم- محمود سيد- سلمي السعيد- لمياء حسام- منار محسن- محمود ايمن- محمد عكاشة. Advertisements والحكام ، ياسمين سمير- رودينا دياب- نرفين هشام - هبه البوريني - عرفات احمد - عبدالله رضوان- ايه سعد- روان طارق ويتراس بعثة مصر فى إيطاليا دكتور علاء حامد.

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