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شكرا لقرائتكم بعثة مصر للجمباز تغادر القاهرة للمشاركة فى بطولة البحر المتوسط بإيطاليا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انطلقت طائرة بعثة مصر للجمباز، من مطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، متوجهه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة البحر المتوسط للجمباز للناشئين خلال الفترة من 24 حتي 29 سبتمبر الجاري.
والمدربين، محمدعثمان- احمد عبدالرحيم- محمود سيد- سلمي السعيد- لمياء حسام- منار محسن- محمود ايمن- محمد عكاشة.
والحكام ، ياسمين سمير- رودينا دياب- نرفين هشام - هبه البوريني - عرفات احمد - عبدالله رضوان- ايه سعد- روان طارق
ويتراس بعثة مصر فى إيطاليا دكتور علاء حامد.
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