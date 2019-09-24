شكرا لقرائتكم فايلر يستبعد الأساسين من لقاء العودة فى دوري أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادى الأهلى، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين فى لقاء الفريق الأحمر أمام كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل، بإستاد السلام، بعد حصول مسئولى الأهلى على موافقة الأمن لإقامة اللقاء فى القاهرة .

جاءت إراحة بعض لاعبي الأهلى بعد حالة الإجهاد التى أصابت بعضهم بعد رحلة السفر والعودة إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانوا سبـورت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال الأفريقي بالإضافة إلى أن الأهلي حسم نتيجة الذهاب بهدفين نظيفين خارج أرضه، حيث تساهم هذه النتيجة فى صعود الفريق بنسبة كبيرة .

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يناقش فايلر مع الجهاز المعاون له اللاعبين الذين يعانون من الإجهاد من خلال مشاهدة اللاعبين الذين وضح تراجع مستواهم فى الشوط الثانى خاصة رمضان صبحي وحسين الشحات وعمرو السولية على ظان يستقر على اسماء اللاعبين حسب رؤيته مع جهازه المعاون .

كان الاهلى قد فاز على سموحة بهدف نظف أحرزه رمضان صبحى فى الجولة الأولى من الدوري الممتاز والتى أقيمت باستاد برج والتى قدم خلالها الأحمر أداء متوسط خاصة ان بدايته كانت طيبة ولكن تراجع الاداء فى الشوط الثانى