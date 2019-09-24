ملف ساخن .. «وقت عصيب لأبو مكة» في ليفربول || مورينيو : الفرعون لا يساعد فريقه .. هل تخلى العرب عن محمد صلاح؟ .. راموس يخالف التوقعات مع محمد صلاح

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال مبارة فريقه أمام تشيلسي، الأحد الماضي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مورينيو إن محمد صلاح كان يتعين عليه أن يبذل المزيد من الجهد خلال الدقائق العشرين الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضح مورينيو، خلال تواجده بالاستديو التحليلي للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن صلاح أخفق عندما ترك الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد يتعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي، إذ لم يعود إلى الخلف قليلا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من جانب لاعبي "البلوز".

ونجح ليفربول في تحقيق فوز ثمين على تشيلسي في عقر داره بهدفين لهدف، ولكنه عاني خلال المباراة التي استطاع فيها العملاق اللندني أن يقلص الفارق قبل النهاية بـ 20 دقيقة.

وكان مورينيو قد درب محمد صلاح خلال ولايته في فريق تشيلسي موسم 2014، ولكنه لم يكن يشرك النجم المصري كثيرا، وهو ما اضطر الفرعون إلى الرحيل إلى فيورنتينا الإيطالي قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة ليفربول.

وسبق لمورينيو أن وصف محمد صلاح بـ "ميسي مصر" خلال تحليه لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بثمن نهائي أمم أفريقيا 2019 والتي خسرتها مصر بهدف نظيف لتودع البطولة، حيث أكد أن "صلاح يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين".

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على تشيلسي 2-1، ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.(المصدر)

هل تخلى العرب عن محمد صلاح؟ فيفا تنشر قائمة المصوتين في جوائز «الأفضل» 2019

احتل النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الانجليزي، المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم 2019، وذلك بعد نهاية حفل الأفضل فى العالم الذي أقيم على مسرح "لا سكالا" التاريخي بمدينة "ميلانو" الإيطالية.

وتوّج الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة بجائزة أفضل لاعب رسمياً، متفوقا على مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك، ونجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن ميسي حصل على 46 نقطة، أما فان دايك فجاء ثانياً بـ38 نقطة، وتلاه رونالدو بـ36 نقطة.

وجاء صلاح في المركز الرابع بـ26 نقطة متفوقا على زميله في ليفربول ساديو ماني الذي جاء خامسا بفارق ثلاث نقاط فقط.

واحتل الفرنسي لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي المركز السادس بـ17 نقطة.

وقد كشف الاتحاد الدولي عن قائمة المشاركين في التصويت للأفضل.

وجاءت اختيارات الدول العربية كالاتي:

مصر

الصوت الإعلامي اختار ساديو ماني ثم كريستيانو رونالدو واخيرا محمد صلاح.

ولم يتم تصويت مدرب الفراعنة بسبب اقالة خافيير اجيري.

الجزائر

جمال بلماضي المدير الفني اختار صلاح ثم ماني ثم فان دايك

رياض محرز كابتن المنتخب ،اختار ميسي ، ماني ، صلاح

الصوت الاعلامي: فان دايك ، رونالدو ، ماني

المغرب

الصوت الإعلامي: ماني ، صلاح ، ميسي

لم يتم تصويت قائد المنتخب والمدرب لرحيل هيرفي رينارد عن المنتخب عقب امم افريقيا .

تونس

الان جيريس المدير الفني قبل رحيله: رونالدو ، مبابي ، ماني

وهبي الخزري كابتن المنتخب: رونالدو، ماني ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك، ماني ، رونالدو

موريتانيا

مارتينز دا سيلفا المدير الفني: دي يونج ، مبابي ، ميسي

عبد الله با الكابتن: دي ليخت ، مبابي ، هازارد

الصوت الإعلامي: ماني ، محمد صلاح ، فان دايك

السودان

زدرافكو لوجاروشيتش المدير الفني: ميسي ، فان دايك ، ماني

نصر الدين الشغيل الكابتن: فان دايك ، ميسي ، رونالدو

الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، فان دايك

الصومال

بشير هاي فورد المدير الفني: رونالدو ، دي ليخت ،هاري كين

الصوت الإعلامي: صلاح ، ميسي ، ماني

جزر القمر

علي مباييه كامارا المدير الفني : ماني ، رونالدو ، فان دايك

الفاردو بن نابوهان الكابتن : صلاح ، ماني ، رونالدو

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جيبوتي

نور الدين الجرسلي المدير الفني : ماني ، هازارد ، رونالدو

القائد: صلاح ، مبابي ، ميسي

السعودية

هيرفي رينار المدير الفني: مبابي ، ميسي ، فان دايك

عمر هوساوي الكابتن: ميسي ، فان دايك ، مبابي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، رونالدو، ميسي

الامارات

فان مارفيك المدير الفني: صلاح ، ميسي ، فان دايك

إسماعيل مطر قائد المنتخب: فان دايك ، صلاح ، ماني

الصوت الإعلامي: فان ديك، ميسي ، رونالدو

الاردن

فيتال بور كليمانس المدير الفني: ، رونالدو ، فان دايك ، ميسي

الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو

الكويت

الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح ، ميسي

لبنان

ليفيو كيوبوتاريو المدير الفني: هازارد ، هاري كين، ميسي

حسن معتوق الكابتن: ميسي ، مبابي ، محمد صلاح

الصوت الإعلامي: ميسي ، محمد صلاح ،رونالدو

العراق

الصوت الإعلامي: ميسي ، فان دايك ، رونالدو

اليمن

الصوت الإعلامي: ميسي ، صلاح ، رونالدو

البحرين

دي سوزا المدير الفني: رونالدو ، ميسي ، فان دايك

سيد محمد الكابتن: فان دايك ، هاري كين ، ميسي

الصوت الإعلامي: فان دايك ، صلاح، رونالدو

عمان

احمد مبارك قائد المنتخب: صلاح ، ميسي ، دي يونج

الصوت الإعلامي: فان دايك ، ميسي ، رونالدو

قطر

فيليكس سانشيز المدير الفني: ميسي ، رونالدو ، صلاح

حسن الهيدوس قائد المنتخب: ميسي ، فان دايك، ماني (المصدر)

راموس يفتح صفحة جديدة مع محمد صلاح ويصوّت له في جوائز «الأفضل» 2019

فتح قائد المنتخب الإسباني وريال مدريد سيرجيو راموس صفحة جديدة مع النجم العربي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

جاء ذلك خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي أقامه، مساء أمس الإثنين، على مسرح "تياترو ألا سكالا" بمدينة ميلانو الإيطالية، للإعلان عن جوائز "الأفضل" لعام 2019.

ويسمح الفيفا لقادة منتخبات العالم إعطاء أصواتهم لأفضل لاعب في العالم، والت يتحدد هوية الفائز بجائزة الأفضل بنسبة 25%.

واستغل راموس تلك الفرصة ليثبت لصلاح أن الخلافات لا مكان لها وأن العلاقة بينهما ممزوجة بالود والاحترام.

واختار سيرجيو راموس كلاً من: ايدين هازارد كأفضل لاعب في العالم، وجاء ثانيا كريستيانو رونالدو، أما في المركز الثالث فاختار قائد الماتادور الإسباني نجم ليفربول محمد صلاح.

يوعود الخلاف بين راموس وصلاح إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، عندما تعمد راموس إيذاء الفرعون المصري وأصابه بإصابة قوية في الكتف خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول، والتي غادر على إثرها صلاح ملعب المباراة.

وكان خروج صلاح من المباراة مصاباً أثراً كبيراً في خسارة ليفربول للقب دوري الأبطال، وهو ما جعل الجمهور المصري في حالة غليان تجاه راموس، بالرغم من اعتذاره في أكثر من موقف.

وجاء محمد صلاح في المركز الرابع كأفضل لاعب في العالم بـ 26 نقطة، خلف الأول والحاصل على الجائزة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة برصيد 46 نقطة، والهولندي فان دايك لاعب ليفربول بـ 38 نقطة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس بـ 36 نقطة.(المصدر)