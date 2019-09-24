||عندنا || هنا أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات الجولة السادسة من الدوري...

الدوري الانجليزي الممتاز هو أعرق دوري في كرة القدم في العالم، وإنجلترا هي أول من لعبت كرة القدم، و الآن الدوري الانجليزي الممتاز هو أقوى دوري في العالم، والمنافسة على اللقب دائماً ما تكون قوية ولا تحسم إلا في الأمتار الأخيرة، وكذلك المنافسة على لقب الهداف تكون شرسة نظراً لكثرة الهدافين واللاعبين الجيدين، من مختلف جنسيات العالم، وقوة المنافسة في المباريات، لذلك من يحصل على هذا اللقب يكون من اللاعبين الأفزاز في عالم الساحرة المستديرة.

هداف الدوري الانجليزي لقب ليس الحصول عليه بالأمر الهين بل يحتاج إلي الجهد والعرق من اللاعب، الذي يريد هذا اللقب الكبير الذي يفتح لصاحبه أبواب الشهرة والمجد وصنع التاريخ، وفي العامين الماضيين نجح الفرعون محمد صلاح في الحصول على اللقب الكبير، ومن بداية هذا الموسم ولاعب السيتي أجويرو متصدر برصيد 6 أهداف

مازال سيرجيو أجويرو لاعب السيتي ينفرد بصدارة ترتيب الهدفين، بعد نهاية الجولة السادسة برصيد 8 أهداف، وينافسه تومي أبراهام لاعب تشيلسي برصيد 7 أهداف، ويأتي صلاح خامس برصيد 4 أهداف.

قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة

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محمد صلاح فخر العرب نجم ليفربول هداف النسختين السابقتين

حصل الفرعون المصري محمد صلاح على لقب هداف الدوري الانجليزي الممتاز في أخر نسختين للدوري، وهو أنجاز لم يحققه أي لاعب عربي من قبل، فقد سجل محمد صلاح في أول موسم له في الدوري الانجليزي موسم 2017/2018 لقب الهداف مسجلاً 32 هدف، متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي سجل 31 هدف في موسم واحد، وفي الموسم الماضي سجل 22 هدف، وحصل على لقب هداف الدوري الانجليزي متساوياً مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال اوبامينج.