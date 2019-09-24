رياضة | جراحة عاجلة لمروان محسن ومدة غياب صادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جراحة عاجلة لمروان محسن ومدة غياب صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جراحة عاجلة في الوجه بعد إصابته أمس الإثنين.

وكان رمضان قد اضطر لمغادرة مباراة الأهلي أمس أمام سموحة والتي انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدف نظيف، بعد إصابته في عظم الوجه خلال الشوط الأول، بعد اصطدامه بيوسف ديوب لاعب الفريق السكندري.

وخضع مروان محسن لأشعة على الوجه عقب نهاية المباراة مباشرةً في إحدى المستشفيات لمعرفة حجم الإصابة، والتي أثبتت إصابته بكسر في عظم الوجه.

ومن المتوقع أن يغيب مروان محسن عن الأهلي مدة لا تقل عن شهر ونصف حتى التعافي من الإصابة.

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وكان الأهلي قد استهل مشواره في حملة الدفاع عن لقب الدوري بالفوز على مضيفه سموحة بهدف نظيف سجله رمضان صبحي في المباراة ابتي جرت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على سموحة.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدٍ الأربعاء استعدادًا للمباراة المقبلة أمام كانو سبورت الغيني والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد السلام في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على كانو سبورت في غينيا في مباراة الذهاب بهدفين دون رد أحرزهما صلاح محسن ووليد سليمان.