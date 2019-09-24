رياضة | الزرقا يواجه الجمارك استعدادا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزرقا يواجه الجمارك استعدادا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزرقا أول مباراة وديه خلال معسكره المقام في المدينة الرياضية ببورسعيد، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

ومن المقرر أن يحل الزرقا ضيفاً على الجمارك في الثالثة والنصف من عصر اليوم الثلاثاء، ثم يلتقي الزرقا مع دكرنس يوم الجمعة المقبلة، ويختتم ودياتة بمواجهة فريق بورفؤاد يوم الإثنين 30 سبتمبر الحالي، قبل الحصول على راحه.

القائمة الأولى

وتتضمن القائمة الأولى للزرقا 13 لاعب وهم مصطفى حموده، ومحمد بدير مانجه، وحسام العشري، وحامد فيصل، وهشام رشدي، وأحمد أمين، وباسم محسن، ومحمود عوكل، وأحمد سمير، ومحمود أبو سليمه، وأحمد أيمن، ومحمد السعيد، ومحمد عصام.

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صفقات الزرقا

وتعاقد الزرقا مع 12 لاعب جديد، إذ تضمنت قائمة التعاقدات كلًا من عبد الرحمن رضا، حارس أبي صقل، وأحمد أبوحطب حارس دمنهور، ومحمد صبحي لاعب بنها، وأحمد عبد الفتاح مدافع بدر، وعمر السعيد مهاجم أبي صقل، ووليد بدران لاعب دمنهور، ويوسف حسن من كفر الشيخ، وأحمد إبراهيم ظهير أيسر النصر، وحسن أبو صقره لاعب بورتو، ومحمد عبد العال من دمياط، ومحمد جدو مدافع فاركو، وحسام جمالية مهاجم البنك الأهلي.

وديات الزرقا

ولعب فريق الزرقا 15 مباراة ودية، منذ بداية فترة الإعداد، حيث فاز على بورفؤاد 2-1، والسنبلاوين 3-1، وديرب نجم 1-0، ورأس البر 2-1 وبدواي 5-0، تعادل مع بدواي 2-2، وشربين 0-0، و1-1، وبني عبيد 1-1، وأبو قير 1-1، بينما خسر أمام غزل المحلة 1-3، ومن البلدية 2-3، وأسوان 1-2، والأوليمبي 0-1، والإتحاد 0-4.