رياضة | رسميا.. الأهلي يشكو مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يشكو مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى مجلس إدارة النادي الأهلي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إلى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني بسبب أحداث مباراة السوبر المصري بين الفريقين.

واتهم الأهلي مرتضى منصور بتوجيه سباب لأعضاء مجلس الإدارة الذين تواجدوا في مقصورة استاد برج العرب خلال مباراة السوبر بين الفريقين.

مذكرة الأهلي ضد مرتضى منصور

وقال الأهلي في مذكرته: "فور انتهاء مباراة السوبر المصري بين الفريقين بإستاد برج العرب فوجئ مجلس الإدارة بتوجه مرتضي منصور نحو مقاعدهم وتوجيه السباب لهم علي مرأي ومسمع من جميع الحضور في المقصورة.. نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك المستشار أحمد جلال إبراهيم توجه لمجلس إدارة الأهلي بعدها ووجه اعتذاراً على ما حدث من توجيه عبارات مسيئة ومشينه تمثل إهداراً للقيم الأخلاقية وخروج عن إطار التنافس الرياضي الشريف بين الناديين وتتعارض مع المواثيق والمبادئ الرياضية".

وطالب النادي الأهلي مجلس الجبلاية باتخاذ جميع الإجراءات اللائحية والانضباطية ضده هذه السلوكيات المشينة والدخيلة على الوسط الرياضي والتي لا تمت للرياضة والقيم والرياضية والأخلاقية بصلة وتثير الفتنة بين الجماهير.

رئيس الزمالك يهاجم محمود الخطيب

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هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بدعوى أنه نجح في بث مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا ضمن ذهاب دور الـ32 بخلاف فشل إدارة القلعة الحمراء في بث مباراة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الدور نفسه.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم أنه دفع مبلغ إشارة البث من أجل السماح لجماهير الزمالك بمشاهدة مباراة فريقهم مع جينيراسيون فوت السنغالي بعكس ما قام به محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال مرتضى منصور: "أسعدنا جماهيرنا بإذاعة مباراة جينيراسيون فوت بعدما قمنا بدفع المبلغ المطلوب من أجل الحصول على الإشارة، رغم صعوبة البث وضعف الإمكانيات لكننا شاهدنا فريقنا وهو ما لم يقم به رئيس الأهلي الذي رفض دفع مبلغ إذاعة المباراة من أجل إسعاد جماهيره بمشاهدة فريقهم".

ولم تذع مباراة الأهلي أمام كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية تليفزيونيًا رغم فوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وسقط الزمالك أمام أمام جينراسيون فوت بهدفين مقابل هدف ومن المقرر أن يتم حسم بطاقة التأهل بعد مباراة العودة التي ستلعب بالقاهرة .