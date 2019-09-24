شكرا لقرائتكم حسام البدري يرفض مواجهة البرازيل ودياً ويطالب بـ منتخب أفريقي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحفظ حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على مواجهة البرازيل ودياً فى شهر أكتوبر المقبل بالكويت وتم الإتفاق على رفض العرض المقدم و البحث عن مواجهة منتخب أفريقي فى المعسكر المقبل المقرر له الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وكشف حسام البدري أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الخميس بمقر الجبلاية لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب بالكامل سواء الجهاز الفني أو الإداري والطبي الي جانب الاعلان عن خطة المرحلة القبلة والاستعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

فى السياق ذاته، إتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مع حسام البدرى على تقاضي البدري راتب شهري يتراوح ما بين 650 إلى 700 ألف جنيه ،حيث أكد مصدر مسئول باللجنة الخماسية بالجبلاية أن البدري كان يتقاضي مبلغ 500 ألف جنيه شهريا من الأهلي بالإضافة إلى مبلغ آخر من رئيس النادي الأهلي وقتها محمود طاهر كراتب شهري ليتم الاتفاق على رصد مبلغ 700 ألف جنيه شهريا للمدير الفني الجديد للمنتخب خاصة أن إيهاب جلال كان سيتقاضى 500 ألف جنيه راتب شهري ، وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم تحديد رواتب الجهاز المعاون لحسام البدري والتى يضم محمد بركات مدير منتخب و معه طارق مصطفي وأحمد أيوب مدربان وسيد معوض مساعد مدرب وأيمن طاهر مدرب حراس مرمى للمنتخب.