شكرا لقرائتكم صلاح محسن يطالب بمعرفة أسباب استبعاده من تشكيل الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد صلاح محسن، مهاجم النادى الأهلى، جلسة مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فور استبعاده من مواجهة سموحة التى أقيمت أمس الإثنين، والتى جاءت فى افتتاح مباريات الفريق الأحمر ببطولة الدورى العام.
وطالب صلاح محسن، فايلر بمعرفة أسباب استبعاده من حساباته رغم ظهوره فى التدريبات بشكل جيد، مؤكدًا أنه رفض الرحيل عن صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفى الماضي، لرغبته فى الاستمرار مع الأهلى والعودة من جديد لصفوف المنتخب الوطني.
من جانبه أكد فايلر لصلاح محسن أنه ما زال فى مرحلة استكشاف اللاعبين ولذلك يقوم بإجراء تعديلات كبيرة على التشكيل الأساسى والاحتياطى فى كل مباراة، مانحًا المهاجم الشاب وعدًا بالحصول على الفرصة خلال الفترة المقبلة.
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