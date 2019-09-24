تعديلات جديدة على بطولة دوري أمم أوروبا

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

بدأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، دراسة إجراء تعديلات على بطولة دوري أمم أوروبا، التي انطلقت النسخة الأولى منها العام الماضي.

وستناقش التغييرات المحتملة من قبل اللجنة التنفيذية لليويفا خلال اجتماعها في ليوبليانا عاصمة سلوفينيا اليوم الثلاثاء.

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وقد تشهد النسخة المقبلة التي تنطلق في خريف 2020 مشاركة 16 منتخباً بدلاً من 12 منتخباً في منافسات القسم الأول.

وفي حالة تنفيذ هذه التعديلات، سيصب ذلك في مصلحة المنتخب الألماني، حيث لن يهبط بذلك إلى منافسات القسم الثاني، كما ستستفيد منتخبات بولندا وكرواتيا وأيلسندا بشكل مماثل.

وقالت مصادر من “يويفا” إن بطولة دوري الأمم تحظى بترحيب كبير، وإن التعديلات التي تقضي بزيادة عدد المباريات ستلقي مزيداً من الضوء على ردود الفعل الإيجابية.

وكان المنتخب البرتغالي توج بلقب النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم بالفوز على نظيره الهولندي 1-0 في المباراة النهائية التي استضافتها مدينة بورتو البرتغالية في يونيو (حزيران) الماضي.