شكرا لقرائتكم شوقى غريب يخاطب منتخب نيجيريا لمواجهته وديا فى أكتوبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أنه خاطب منتخب نيجيريا لمواجهته وديا فى أكتوبر المقبل فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل باستاد القاهرة و السلام ، والمؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020 .

وتابع غريب:مصر ستتواجد على رأس مجموعة خلال قرعة أمم أفريقيا التى تستضيفها مدينة الإسكندرية يوم 3 أكتوبر ونفس الأمر لنيجيريا التى ستتواجد على رأس المجموعة وطلبنا مواجهتها لأنها ستكون بعيدة عنا فى مباريات المجموعات ، بينما المنتخبات الـ6 الأخري سيتم معرفة مصيرها بالتواجد معنا فى المجموعة من عدمه يوم القرعة وسيكون من الصعب مواجهة المنتخبات التي ستتواجد معنا فى المجموعة ودياً فى أكتوبر وسيتم حسم ودية أخرى عقب القرعة مباشرة.

وأعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" أن قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ستقام بالمنتزه فى الإسكندرية يوم 3 أكتوبر المقبل فى الخامسة مساء.

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وتأهل إلى البطولة 8 منتخبات هى مصر "البلد المضيف" والكاميرون وغانا وجنوب أفريقيا وزامبيا وكوت ديفوار، نيجيريا "حامل اللقب" ومالي.

وتقام أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل وهى: باستاد القاهرة و استاد السلام على مجموعتين كل واحدة تضم 4 منتخبات ويتأهل إلى الأولمبياد أصحاب المراكز الثلاث الأولى فى البطولة.