شكرا لقرائتكم مدرب طلائع الجيش يطالب لاعبيه بزيادة الفاعلية الهجومية أمام إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبى ناديه بزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى فى مباراة انبى المقبلة بعدما وصف هجوم الفريق فى مباراة المقاولون العرب بالضعيف .

ويعكف فارياس، على مشاهدة مباريات إنبى تمهيدًا لتدوين بعض الملاحظات والتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل مباراة الفريقين الخميس المقبل.

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وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو صباح أمس الإثنين، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام، وشرح فارياس الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الخميس المقبل.

ودخل فريق طلائع الجيش الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى يمتلك سيرة ذاتية رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.