طارق حامد ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك بعد راحة سلبية...

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جدة - عمرو شويل يعود طارق حامد لاعب وسط الزمالك، للانتظام فى تدريبات فريقه بعدما حصل علي راحة سلبية منذ السبت الماضي لغيابه عن مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري للإيقاف. حيث يحرص ميتشو علي تجهيز حامد بأفضل صورة من أجل قيادة خط الوسط بجانب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في لقاء العودة أمام بطل السنغال. ويبدأ الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، من اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقان، يوم السبت المقبل، علي استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا

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