شكرا لقرائتكم مختار مختار يُجهز باسم مرسى لمواجهة الإنتاج الحربى ضد الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار، برنامج بدنى لتجهيز باسم مرسى مهاجم الفريق لمباراة الأهلى المقرر لها 2 أكتوبر المقبل فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام بعدما غاب اللاعب عن مباراة اف سى مصر بالجولة الاولى للمسابقة فى محاولة لتجهيزه فنياً وبدنياً قبل المباراة المرتقبة .

ورفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة الاستعجال فى الدفع بباسم مرسى قبل تجهيزه بدنياً وفنياً حتى يشكل إضافة فنية قوية لخط هجوم الفريق بجانب الثنائى المتميز محمد رجب والموريتانى مامادو أنياس .

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وكان الانتاج الحربى قد تعاقد مع باسم مرسى فى صفقة انتقال حر لمدة موسمين بعد عدم قيده فى قائمة الزمالك للموسم الجديد ، ويعول مختار مختار كثيراً على قدرات باسم مرسى فى تعزيز القوة الهجومية للإنتاج لاسيما فى مواجهة الاهلى الذى نجح مهاجم الزمالك فى هز شباكه بخمسة أهداف مع الفارس الأبيض بمباريات القمة.

وسحق الإنتاج الحربي نظيره نادي مصر بثلاثة أهداف نظيفة، أحرزهم مامادو نديوكونياس فى الدقيقة 23 ومعاذ الحناوي بالدقيقة 41، ومحمد رجب فى الدقيقة 74، فى المواجهة التي أقيمت بينهماعلى ستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري العام.