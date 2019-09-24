الأمن يوافق على حضور 5 آلاف مشجع في مباراة الأهلي وكانو سبورت

الموجز

وافقت الجهات الأمنية على حضور 5 آلاف مشجع من جماهير النادي الأهلي في مباراة فريقهم أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية.

وبدأت إدارة النادي الأهلي في إجراءات طرح تذاكر المباراة سواء الكترونياً أو في بعض منافذ البيع قبل المباراة.

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ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل على ستاد السلام بدلاً من ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن الأهلي فاز في مباراة الذهاب قبل أسبوعين بهدفين نظيفين، في دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الأهلي للتعادل السلبي على الأقل من أجل الصعود إلى دور المجموعات، في المقابل لا يمتلك الخصم أي فرصة سوى الفوز بفارق ثلاثة أهداف دون رد من أجل التأهل.