رياضة | اليوم.. "الجنايني" يغادر ميلانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "الجنايني" يغادر ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يغادر اليوم رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، عمرو الجناينى، إيطاليا متوجهاً إلي مصر عقب حضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم بمدينة ميلانو كممثل عن اتحاد الكرة بدعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وحصد جائزة أفضل لاعب في العالم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب المنافسة مع كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطال، ، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزى، بعدما تواجد الثلاثى فى القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.

بينما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس فى العالم لعام 2019 كلا من : أليسون حارس منتخب البرازيل ونادى ليفربول الإنجليزى، وإيدرسون حارس مانشستر سيتى الإنجليزى ومنتخب البرازيل، ومارك أندريه تير شتيجن حارس منتخب ألمانيا ونادى برشلونة الإسباني.