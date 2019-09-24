رياضة | ميسي يكشف سر سعادته بالحصول على جائزة The Best

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يكشف سر سعادته بالحصول على جائزة The Best والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن سر سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 The Best، والتي أقيمت مساء الإثنين، في مدينة ميلانو الإيطالية.

وصرح ميسي عقب تتويجه بالجائزة قائلاً: "هذه الجائزة ليست موجودة في خزانتي، لذلك كنت متحمسًا لاستلامها".

وكان ميسي قد سبق له التتويج بالجائزة 5 مرات سابقة، لكن هذه المرة الأولى التي يحصل عليها في مسمها الجديد The Best، بعدما انفصلت عن الجائزة التي كانت تقدمها مع مجلة فرانس فوتبول، ليقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بتقديم هذه الجائزة في نسختها الرابعة التي حصل عليها ميسي. Advertisements بينما توج ميسي بالنسختين الأولى والثانية عامي 2016، و2017، قبل أن يحسمها النجم الكرواتي لوكا مودريتش في عام 2018. وأضاف ميسي: "عندما يتم الفوز بألقاب جماعية، تأتي على أثرها الجوائز الفردية، لقد حدث ذلك عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا لا يحدث دائمًا، لأنه في كثير من الأحيان الأشخاص الذين يستحقون أن يفوزا لم يتواجدوا هنا، ولكن بشكل عام عندما تفوز بأشياء مهمة، تأتي هذه الجوائز الفردية". واستطرد حديثه قائلاً: "لقد مضى وقت طويل دون أن أفوز بجائزة فردية، إنها جائزة أحصل عليها لأول مرة "وهي جائزة الأفضل من الفيفا"، ومن الجيد أن أحصل عليها، وسعيد جدًا بمشاركتي عائلتي لهذه الليلة الجميلة". واختتم: "لقد غبت عن الملاعب لمدة شهرين، وأخبرني الأطباء أنه يمكن أن أتعرض للانتكاسة من الإصابة، لذلك سأعود تدريجيا".

Advertisements