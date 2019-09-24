شكرا لقرائتكم عمرو الجنايني يعود من إيطاليا عقب حضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود اليوم عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، من إيطاليا عقب حضور احتفالية أفضل لاعب فى العالم بمدينة ميلانو كممثل عن اتحاد الكرة بدعوة من الاتحاد الدولى لكرة القدم –فيفا-.

وشهدت جائزة أفضل لاعب فى العالم المنافسة بين كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، وفيرجيل فان ديك مدافع منتخب هولندا ونادى ليفربول الإنجليزي، بعدما تواجد الثلاثي فى القائمة النهائية للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم.

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وتوج فيرجيل فان ديك بجائزة أفضل لاعب فى أوروبا لعام 2019 من جانب الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، متفوقاً على الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

فيما ضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في العالم لعام 2019 كلاً من : أليسون حارس منتخب البرازيل ونادي ليفربول الإنجليزى، وإيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرازيل، ومارك أندريه تير شتيجن حارس منتخب ألمانيا ونادى برشلونة الإسباني.