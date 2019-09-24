الأهلي يبدأ التركيز والاستعداد للقاء كانو سبورت بطولة دوري أبطال أفريقيا...

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جدة - عمرو شويل أغلق الجهاز الفني للأهلي صفحة مباراة سموحة بالدوري وبدأ التركيز والتفكير في مباراة كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية السبت المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكان الأهلي قد فاز على كانو سبورت قبل أسبوعين في غينيا الإستوائية بثنائية نظيفة الأمر الذى يرفع من أسهم المارد الأحمر في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة.
وخاض الاهلي أمس مباراة سموحة بإستاد برج العرب في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وبعدها أغلق السويسري رينيه فايلر المدير الفني صفحة مباراة سموحة وبدأ الإستعداد لمباراة بطل غينيا الأستوائية التى يرفض الاهلي الإستهانة بها.
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