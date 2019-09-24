مورينيو ينتقد محمد صلاح: الفرعون لا يساعد فريقه

الموجز

انتقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو النجم العربي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال مبارة فريقه أمام تشيلسي، الأحد الماضي، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال مورينيو إن محمد صلاح كان يتعين عليه أن يبذل المزيد من الجهد خلال الدقائق العشرين الأخيرة من عمر المباراة.

وأوضح مورينيو، خلال تواجده بالاستديو التحليلي للمباراة على شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، أن صلاح أخفق عندما ترك الظهير الأيمن لليفربول ألكسندر أرنولد يتعرض لضغط شديد للغاية من جانب لاعبي تشيلسي، إذ لم يعود إلى الخلف قليلا لأداء واجبه الدفاعي، ومساعدة أرنولد في صد الهجوم المكثف من جانب لاعبي "البلوز".

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ونجح ليفربول في تحقيق فوز ثمين على تشيلسي في عقر داره بهدفين لهدف، ولكنه عاني خلال المباراة التي استطاع فيها العملاق اللندني أن يقلص الفارق قبل النهاية بـ 20 دقيقة.

وكان مورينيو قد درب محمد صلاح خلال ولايته في فريق تشيلسي موسم 2014، ولكنه لم يكن يشرك النجم المصري كثيرا، وهو ما اضطر الفرعون إلى الرحيل إلى فيورنتينا الإيطالي قبل أن يعود إلى الدوري الإنجليزي مرة أخرى من بوابة ليفربول.

وسبق لمورينيو أن وصف محمد صلاح بـ "ميسي مصر" خلال تحليه لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بثمن نهائي أمم أفريقيا 2019 والتي خسرتها مصر بهدف نظيف لتودع البطولة، حيث أكد أن "صلاح يحاول أن يقترب من مستوى ميسي ويكون ضمن أفضل 3 لاعبين".

وحقق ليفربول فوزا ثمينا على تشيلسي 2-1، ليحافظ على الصدارة بالعلامة الكاملة، بعد أن جمع 18 نقطة من 6 مباريات، وبفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي.