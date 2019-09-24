تعرف على موعد أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

يستعد حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر لخوض أول مباراة لمصر تحت قيادته عندما يواجه منتخب كينيا فى إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021. ويستضيف منتخب مصر تحت قيادة البدري نظيره منتخب كينيا يوم 11 نوفمبر المقبل فى مصر، لخوض أول مباراة فى التصفيات والمجموعة التى تضم كل من توجو وكينيا وجزر القمر. ويسعى حسام البدري لإقامة أول معسكر تحت قيادته والذى سيكون فى الفترة من 7 إلي 15 أكتوبر حيث طلب المدرب الجديد للفراعنة من اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى توفير وديتين لتجهيز العناصر الذى سيختارها لبدء مشوار التصفيات. وتدرس اللجنة الخماسية عدد من العروض من شركات التسويق لإقامة مباراتان وديتان للمنتخب فى أكتوبر وتوفير مباراتان مع منتخبات مصنفة من أجل الإطمئنان على المنتخب.

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