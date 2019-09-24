رياضة | إيكاردي يكشف حقيقة خلافه مع ميسي

وقال إيكاردي في تصريحات نقلتها شبكة جول العالمية: "كنت أعرف ليونيل ميسي في برشلونة قبل سنوات والآن اترك الناس يتحدثون هذه أشياء لا يمكننا تجنبها".

وأضاف:"أؤمن بهذا، لقد التقيت مع ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم وأنا أقدره بشدة لا توجد خلافات، الناس يتحدثون بدون مصدقية".

وتابع:"مرت سبع سنوات على ما حدث، واندا مشهورة وأنا أيضًا لكن ما حدث لا يؤثر على ممارستي لكرة القدم".

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واختتم إيكاردي تصريحاته قائلا:"نحاول أن نعيش علاقتنا بأفضل ما يمكن، نحن لا نختار من نحبه، هكذا هو الأمر".

كما كشف المهاجم الأرجنتيني للشبكة العالمية عن السبب الذي دفعه للرحيل عن إنتر ميلان والانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث انتقل النجم الأرجنتيني إلى حديقة الأمراء هذا الصيف على سبيل الإعارة بعد سلسلة من الصراعات والمشاكل التي وقعت له في سان سيرو بسبب مسألة تجديد عقده ووكيلة أعماله وزوجته واندا نارا.

وصرح إيكاردي في تصريحات نشرتها الشبكة العالمية أنه وصل إلى عامه السابع مع إنتر ميلان وكان حلمه اللعب في دوري أبطال أوروبا مع إنتر ميلان وقد تحقق ذلك ولكنه لم يفز معه كثيرًا ولم يفز بأي شيء ولكن استمر في تسجيل الأهداف.