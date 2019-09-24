رياضة | شوقي غريب يجهز 31 لاعباً من أجل بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يجهز 31 لاعباً من أجل بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بمخاطبة، 7 منتخبات إفريقية مشاركة فى بطولة إفريقيا المقرر إقامتها يوم 8 نوفمبر المقبل فى مصر على ملعب استاد القاهرة بالمجموعة الأولى واستاد السلام بالمجموعة الثانية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتشارك السبع منتخبات برفقت مصر الثامنة، والمنتخبات هى الكاميرون ومالى ونيجيريا وغانا وجنوب إفريقيا وكوت ديفوار وزامبيا، وتستعد مصر لإقامة مباراتين وديتين يومى 7 و15 أكتوبر المقبل من أجل الوقوف بشكل نهائى على القائمة التى سيختارها الجهاز الفنى بقيادة شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وسيتم إرسالها للاتحاد الإفريقى لكرة القدم يوم 30 أكتوبر المقبل قبل انطلاق البطولة بعدة أيام، والتى ستضم 21 لاعبا من بين 31 لاعبا سيتم ضمهم إلى المعسكر الأخير الذى سينطلق خلال شهر أكتوبر المقبل.

وإٍستقر شوقى غريب علي 31 لاعبا لضمهم إلى المعسكر المقبل حتى يستبعد 10 من بينهم قبل إرسال القائمة النهائية للبطولة وهم فيما يلي:

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عمر صلاح «سموحة» وعمر رضوان «الجونة» ومحمد صبحى «الزمالك» ومصطفى شوبير«الأهلى» ومحمود جاد «إنبى» فى حراسة المرمى، وأسامة جلال «إنبى» وأحمد بيكهام ومحمود مرعى «دجلة» ومحمود الجزار «الجونة» ومحمد عبدالسلام «الزمالك» ومروان النجار «الاتحاد السكندرى» فى الدفاع، وأكرم توفيق «الأهلى» ومحمد غنام «الإنتاج» وكريم نيدفيد ومحمد محمود «الأهلى» وأحمد ابوالفتوح «سموحة» ومحمد صادق «الإسماعيلى» وعمار حمدى وكريم عراقى «المصرى» فى وسط الملعب، وأحمد حمدى «الجونة» وناصر ماهر «سموحة» ورمضان صبحى «الأهلى» وأحمد ياسر ريان «الجونة» وطاهر محمد طاهر «المقاولون العرب» وصلاح محسن «الأهلى» ووجيه عبدالحكيم وعبدالرحمن مجدى «الإسماعيلى» وناصر منسى «طلائع الجيش» ومصطفى محمد «الزمالك».

ويترقب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، التقرير الطبى النهائى للاعبين كريم نيدفيد ومحمد محمود حتى يستقر الجهاز الفنى على ضمهما من عدمه بسبب معاناتهما من الإصابة التى كانت قد لحقت بهما خلال الفترة الماضية.

وكان محمد محمود قد تعرض لإصابة الرباط الصليبى منذ فترة كبيرة، بينما يعاني كريم نيدفيد من صديد على غضروف الركبة، لكن الجهاز الفنى أرجأ قراره النهائى فى حسم مصيرهما عقب التقارير الطبية ومدى مشاركاتهما مع الأهلى من عدمه.