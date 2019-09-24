الامارات | لماذا فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019؟

شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم 2019؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صعد نجم برشلونة الاسباني، الأرجنتيني ليونيل ميسي الى موقعه الطبيعي متربعا على عرش افضل لاعب في العالم لعام 2019 متفوقا على مهاجم يوفنتوس الايطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدافع ليفربول الانجليزي، الهولندي فان دايك.

ويستحق ميسي عناق الجائزة للمرة السادسة "فنيا ورقميا"، إذ لعب 58 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 54 هدفاً، وصنع 20 هدفا، وساهم بـ 74 هدفا الموسم الماضي، ويعتبر هداف دوري ابطال اوروبا، واكثر لاعب سجل "هاتريك"، واكثر لاعب قام بالمراوغات، حقق بطولتين، وكسب الحذاء الذهبي محليا.

"الامارات اليوم" تجيب على سؤال المشككين بأحقية ميسي في الفوز بالجائزة، عبر النقاط التالية:

1- هداف من طراز رفيع

نال الحذاء الذهبي للموسم الاوروبي بعدما سجل 36 هدفًا في الدوري الإسباني خلال 34 مباراة، وكان الاكثر تسجيلا في الدوريات الخمس الكبرى، بجانب صناعته لـ 15 هدفا.

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2- عملاق أوروبا الأول

سجل 12 هدفًا في دوري أبطال أوروبا ونال الحذاء الذهبي الأوروبي للبطولة في 10 مباريات، وصنع 3 أهداف، بالإضافة لحصوله علي أفضل لاعب في البطولة، وأفضل مهاجم أيضًا.

3- نجم "الهاتريك" و"الثابتة"

يعتبر ميسي أكثر من سجل "هاتريك" في الموسم "4 مرات"، وأكثر من سجل من كرات حرة مباشرة "8 أهداف"، وفي كأس السوبر الاسباني صنع هدف فوز برشلونة علي إشبيلية 1-2.



4- مهارات ومراوغات

قدم عرضا فنيا عاليا في كل مسابقات الموسم الماضي وقاد فريقه للفوز بالدوري الاسباني بقدرات خاصة جدا وكان تكتيك الفريق مبني تماما عليه وشكل العلامة الفارقة بإنجازات النادي الكاتالوني المتواصلة في "الليغا" على حساب الغريم ريال مدريد.

وبعيدا عن الارقام لا شك بان ميسي اخطر لاعب كرة قدم على وجه الأرض.

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