شكرا لقرائتكم اليوم.. انطلاق منافسات بطولة سان فرانسيسكو للاسكواش بالولايات المتحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة سان فرانسيسكو والتى تقام بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 24 سبتمبر الجارى وحتى 30 من نفس الشهر.

وتصدر الثنائى المصرى محمد الشوربجى المصنف الثانى عالمياً ورنيم الوليلي المصنفة الأولى للسيدات جدول البطولة، حيث يبدأ الثنائى المنافسات من المرحلة الثانية غداً الأربعاء.

ويمثل مصر فى هذه البطولة 10 لاعبين بعد انسحاب نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً، التى لم تتمكن من المشاركة بسبب إصابة الركبة، بمنافسات الرجال والسيدات، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 121 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتعد هذه البطولة ثانى بطولات الموسم الجديد فى الاسكواش بعد بطولة الصين الدولية والتى توج بها محمد الشوربجى ونور الطيب.

وجاءت قائمة المصريين فى منافسات الرجال كالتالى: محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، طارق مؤمن، مصطفى عسل، كريم على فتحي، ومحمد الشربيني. بينما فى منافسات السيدات تشارك كل من: رنيم الوليلي، نور الطيب، مريم متولي، سلمى هاني.

وجاءت مباريات المرحلة الأولى كالتالي:

Advertisements

كريم علي فتحي x الانجليزي توم ريتشاردز

محمد الشربيني x مصطفى عسل

مريم متولي x ميلو فان دير

سلمى هاني x الفرنسية كولين أومارد