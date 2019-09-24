شكرا لقرائتكم ميودراج يخطر الاسماعيلي برغبته فى الاستغناء عن خدمات نادر رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر الصربى ميودراج المدير الفنى للإسماعيلى ، مجلس إدارة ناديه برغبته فى الاستغناء عن خدمات نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش ، حيث خرج اللاعب نهائيًا من حسابات الجهاز الفني، في ظل ابتعاده عن مستواه الفني، بعد تماثله للشفاء من الإصابة بالرباط الصليبي للركبة .

واستقر مسئولو الدراويش، على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، إلى اي من أندية الدوري الممتاز، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة يستعيد من خلالها مستواه الفني المعروف عنه، قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي للركبة.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا، كان أحد أبرز لاعبي الدراويش في الموسم الماضي، قبل أن يتعرض للإصابة بالرباط الصليبي خلال مباراة القطن الكاميروني.