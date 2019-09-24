الزمالك يبدأ الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي...

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جدة - عمرو شويل يبدأ الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو، من اليوم الثلاثاء، الاستعدادات لمواجهة جينيراسيون فوت السنغالي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقان، يوم السبت المقبل، علي استاد بتروسبورت، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.
ويبحث الأبيض فى تلك المباراة عن تعويض خسارته في الذهاب بهدفين مقابل هدف بالسنغال، بعدما فضل الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك غلق ذلك الملف تماما لحين الانتهاء من المنافسات المحلية وهو ما حدث حيث كان آخر ارتباط لدي الأبيض بالأمس أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأولي من منافسات بطولة الدوري الممتاز
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