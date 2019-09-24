اول رد فعل لرونالدو بعد فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019

الموجز

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رسالة غامضة،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل " انستجرام " وذلك عقب تتويج ميسي، أسطورة برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.

وحقق ميسي الجائزة على حساب رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.

وقام رونالدو بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب عليها: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة", مضيفا : "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرًا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك حقيقة".