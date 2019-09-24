الموجز
نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، رسالة غامضة،عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل " انستجرام " وذلك عقب تتويج ميسي، أسطورة برشلونة، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019.
وحقق ميسي الجائزة على حساب رونالدو، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول.
وقام رونالدو بنشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام" وكتب عليها: "الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهواة", مضيفا : "كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيرًا، لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن يمكنك أن تفعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك حقيقة".
كانت هذه تفاصيل خبر اول رد فعل لرونالدو بعد فوز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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