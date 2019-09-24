ماذا قال رونالدو بعد تتويج ميسي بجائزة “الأفضل” في العالم!

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن حفل جوائز الفيفا للأفضل لعام 2019 لكنه لم يغب عن المشهد بعدما وضع منشورا على انستغرام بعيد تتويج ميسي بجائزة افضل لاعب في العالم.

ونال ميسي الجائزة التي تنافس خلالها مع رونالدو والهولندي فيرجيل فان دايك، إلا أن البرتغالي لم يحضر إلى الحفل الذي اختير خلاله ضمن التشكيلة المثالية إلى جانب الأرجنتيني أيضاً,

ووضع رونالدو بعد تتويج ميسي صورة له في منزله مسترخيا يقرأ كتاباً، وعلق بالبرتغالية قائلاً: “الصبر والمثابرة هما سمتان تميزان المحترف عن الهاوي. كل ما هو كبير اليوم قد بدأ صغيراً. لا يمكنك أن تفعل كل شيء، ولكن افعل كل ما تستطيع لجعل أحلامك تتحقق. وضع في بالك أنه بعد الليل دائماً ما يأتي الفجر”.

ولم تفهم رسالة رونالدو بوضوح وطبعاً ستحمل الكثير من الأقاويل والتحليلات لا سيما من حيث توقيت النشر بعد فوز ميسي بالجائزة، إلى غيابه عن الحفل وظهوره مسترخياً مفضلاً القراءة في منزله.