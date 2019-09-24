رياضة | موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 24/9/2019 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم 24/9/2019 في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مباراة منتظرة من قبل جماهير الكرة السعودية؛ يلعب نادي الاتحاد أمام نادي التعاون وذلك في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي



تنطلق مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع بتوقيت السعودية والسابعة والربع بتوقيت القاهرة وهذا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢٤ سبتمبر الجاري.

وتقام مباراة الاتحاد والتعاون على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية؛ ويأمل الاتحاد في أن يحقق نتيجة إيجابية ومصالحة جماهيره الغاضبة من خسارة الفريق الأخيرة في بطولة الدوري أمام الهلال وكذلك خروج الفريق من دور ربع النهائي في دوري أبطال اسيا أمام الهلال أيضا.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون



تنقل مباراة الاتحاد والتعاون عبر قناة KSA Sports؛ والتي ستقدم استوديو تحليلي لنقل أحداث المباراة بحضور نخبة مميزة من محللي القناة. Advertisements

التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والتعاون



من المتوقع بأن يلعب الاتحاد بنفس التشكيل التي خاض بها الفريق مباراة الهلال في بطولة الدوري والتي جاءت على النحو التالي :