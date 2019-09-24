رياضة | بوتشيتينو يقتل آمال "مورينيو" من أجل العودة لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتشيتينو يقتل آمال "مورينيو" من أجل العودة لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو هو الهدف الأول بالنسبة لنادي ريال مدريد إذا قرروا الاستغناء عن خدمات المدرب الحالي زين الدين زيدان.

وإستعاد النادي الملكي خدمات زيدان مرة أخرى في شهر مارس الماضي، غقب سلسة من النتائج السلبية. وظهرت في الأونة الأخيرة تكهنات حول إمكانية رحيل زيدان عن النادي الملكي، بسبب سوء نتائج الفريق خاصة بعد السقوط بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان في أولى جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وعلي عهدة "ميرور" البريطانية، فإن بوتشيتينو هو الخيار الأول المطروح على طاولة ريال مدريد حال اتخاذ قرار بالإطاحة بزيدان من منصبه.

وكان ريال مدريد قد أبدى رغبته في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني وانتشرت تقارير صحفية بشأن ذلك. ووقع بوتشيتينو عقدًا جديدًا مع توتنهام في العام الماضي ساريًا لمدة خمس سنوات.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية، أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مازال معجبًا بشكل كبير ببوتشيتينو خاصة بعد قيادته لتوتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي أمام ليفربول.