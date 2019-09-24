شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك : السكاكين كانت هتطلع علينا لو تعادلنا مع الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباراة الزمالك مع الاتحاد



قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الفريق الأبيض كان سيتعرض لانتقادات كبيرة من بعض الأشخاص حال التعادل أمام الاتحاد السكندرى بالدورى المصرى.

قال رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" الاتحاد السكندرى فريق قوي، احنا طالعين من هزيمتين لا نستجقهما، أهمية مباراة الأمس أن السكاكين كانت هتطلع لو اتعادلنا".

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مباراة الزمالك مع الاتحاد



وفى مباراة الزمالك استطاع الصربى "ميتشو" المدير الفنى للزمالك مصالحة جماهير الفريق الأبيض بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وذلك بعد فقدان لقب السوبر المحلى أمام الأهلى.