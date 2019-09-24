شكرا لقرائتكم سيرجيو فارياس يدرس نقاط القوة والضعف لإنبي قبل اللقاء بطلائع الجيش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعكف البرازيلى سيرجيو فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش على مشاهدة مباريات انبى تمهيداً لتدوين بعض الملاحظات والتعرف على نقاط القوة والضعف للفريق البترولى قبل مباراة الفريقين الخميس المقبل .

وعقد فارياس، محاضرة للاعبيه بالفيديو صباح الاثنين، بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام، وشرح فارياس الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الطلائع تمهيداً لعدم تكرارها فى المباريات المقبلة.

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ويستعد الطلائع لمواجهة إنبى فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام والمقرر لها الخميس المقبل.

ودخل فريق طلائع الجيش الموسم الجديد تحت القيادة الفنية للبرازيلى سيرجيو فارياس، الذى يمتلك سيرة ذاتية رائعة، أبرزها تتويجه بلقب كأس العالم للشباب التى أقيمت فى مصر عام 1997، بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدورى الكورى مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس فى العام التالى.