شكرا لقرائتكم رئيس الزمالك لـ "طارق حامد" : اهدى وبطل تاخد إنذارات مجانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباريات الزمالك

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك طارق حامد بالهدوء حتى لا يتعرض للحصول على الإنذارات الأمر الذى يكلف فريقه خسارة مجهوداته كما حدث فى مباراة الاتحاد السكندرى. مباريات الزمالك

قال رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" بقول لطارق حامد ان الإنذارات اللي بتاخدها كتير، اهدى". Advertisements مباريات الزمالك

استطاع الصربى "ميتشو" المدير الفنى للزمالك مصالحة جماهير الفريق الأبيض بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وذلك بعد فقدان لقب السوبر المحلى أمام الأهلى.

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