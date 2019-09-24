شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يطير إلى تونس ملاقاة أهلى بنى غازى فى لقاء الاياب بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تطير فى الثامنة والنصف صباح اليوم الثلاثاء بعثة الاسماعيلى متوجهة لتونس لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى، فى إطار مباريات الاياب لدور الـ32 للبطولة العربية المقرر إقامتها الجمعة المقبلة وكانت مباراة الذهاب قد أٌقيمت على استاد الإسماعيلية وانتهت بفوز الدراويش بأربعة أهداف مقابل هدفين.

واستقر أهلى بنى غازى الليبى على إقامة المباراة فى دولة تونس على استاد المنستير بسبب الأحداث السياسية التى تمنع دولة ليبيا من استضافة اللقاء.

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أسند مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان رئاسة بعثة فريق الكرة المتوجهة لتونس للمستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة النادي وأمين الصندوق .

وفاز الاسماعيلى على الجونة بهدف دون رد فى مستهل مشوار الدراويش بمسابقة الدوري العام .