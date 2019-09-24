شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يكشف موعد استضافة ستاد القاهرة لمباريات الأهلى والزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مباريات الزمالك



كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك موعد استضافة ستاد القاهرة لمباريات الأهلى والزمالك المقبلة.

مباريات الزمالك



قال رئيس الزمالك فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" وزير الشباب والرياضة أكد لي أن ستاد القاهرة سيستضيف مباريات الأهلي والزمالك بداية من يوم 7 أكتوبر ".

مباريات الزمالك



استطاع الصربى "ميتشو" المدير الفنى للزمالك مصالحة جماهير الفريق الأبيض بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وذلك بعد فقدان لقب السوبر المحلى أمام الأهلى.