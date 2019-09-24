رياضة | بعد صدمة المنتخب المصري.. صلاح يتلقى ضربة موجعة جديدة من المنتخبات العربية بجائزة The BEST

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد صدمة المنتخب المصري.. صلاح يتلقى ضربة موجعة جديدة من المنتخبات العربية بجائزة The BEST والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رغم حصوله على المركز الرابع في ترتيب أفضل لاعبي العالم لعام 2019، وتعرضه لصدمة عدم تصويت مصر له في الجائزة، إلا أنه فوجئ بضربة موجعة جديدة من قبل المنتخبات العربية وفقًا لنتائجها المخيبة في التصويت للدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي.

وفي البداية فؤجئ جميع عشاق الكرة المصرية ومشجعي محمد صلاح بعدم احتساب أصوات مدرب المنتخب المصري وقائد الفريق، نظرًا لتأخرهم في الإبداء بأصواتهم، حيث يتم اختيار جائزة The BEST عن طريق التصويت من قبل الصحفيين ومدربي وقائدي المنتخبات، على أن ينتهي التصويت يوم 19 أغسطس الماضي، وكانت المفاجأة الأكبر باختيار الصحفي المصري لصلاح في الترتيب الثالث خلف الثنائي السنغالي ساديو ماني في المرتبة الأولى، والبرتغالي رونالدو في المرتبة الثالية.

وتواصلت صدمات الدولي المصري محمد صلاح، حيث لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين أن تقوم المنتخبات العربية بخذل اللاعب في حفل جوائز The BEST، فبالنظر إلى الأصوات التي قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بنشرها، يتضح مدى فقدان صلاح لعدد كبير من النقاط بسبب المنتخبات العربية. المشاركين في التصويت لصلاح بالمركز الأول ويقوم المشاركين في التصويت باختيار أفضل 3 لاعبين من وجهة نظرهم ويقومون بترتيبهم أولى وثاني وثالث، حيث حصل صلاح على 4 أصوات فقط من أربع دول عربية قام أحد ممثليهم باختيار صلاح في المركز الأول، وهم جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، وفان مارفيك المدير الفني للمنتخب الإماراتي، وأحمد مبارك، المدير الفني للمنتخب العماني، والصحفي المشارك من دولة الصومال. Advertisements المشاركين في التصويت لصلاح بالمركز الثاني حصل صلاح على ثمانية أصوات فقط من الدول العربية كثاني أفضل لاعب، بعدما صوت له في الترتيب الثاني كلاً من إسماعيل مطر، قائد المنتخب الإماراتي، والممثل الإعلامي لكلاً من البحرين، والكويت، واليمن، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، ولبنان. المشاركين في التصويت لصلاح بالمركز الثالث حصد الدولي المصري على 3 أصوات فقط من الدول العربية كثالث أفضل لاعب، بعدما صوت له في الترتيب الثالث كلاً من حسن معتوق، قائد المنتخب اللبناني، ورياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، وفيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر. ويذكر أن هناك 4 دول عربية لم تقدم أي صوت لصلاح، حتى في المرتبة الثانية أو الثالثة، على الرغم من مشاركاتها في التصويت ولكنهم قاموا باختيار لاعبين آخرين، والأربعة دول هم: تونس، العراق، الأردن، السعودية.

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