رياضة | صوت مصري يخون محمد صلاح في جائزة The best

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صوت مصري يخون محمد صلاح في جائزة The best والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج ليونيل ميسي النجم الأرجننيني لبرشلونة الإسبانى بجائزة أفضل لاعب فى العالم والمقدمة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أمس، بعد حصوله على 46 صوت وجاء ثانياً المدافع الهولندى لفريق ليفربول فيرجيل فان دايك برصيد 38 صوت وحل فى المركز الثالث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالى والذى حصل على 36 صوت.

وفى ترتيب التصويت لأفضل لاعب في العالم تواجد النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول فى المركز الرابع بعد أن حصل على 26 نقطة فقط من 147 صوت حصل عليهم فى التصويت الذى تم من جانب قائد كل منتخب ومدرب كل منتخب وصحفي ممثل عن كل بلد.