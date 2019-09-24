رياضة | هاني رمزي: صلاح لم يتعرض للخيانة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني رمزي: صلاح لم يتعرض للخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن هاني رمزي المدرب العام السابق لمنتخب مصر، إنه لم يُطلب منه أو أي من أعضاء الجهاز الفني للفراعنة التصويت في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم.

وعقب الإعلان عن احتلال صلاح رابع أفضل لاعب في العالم لم يظهر اسم مدرب وقائد منتخب مصر في التصويت فيما تواجد اسم الإعلامي فقط.

وقال هاني رمزي في تصريحات صحفية : "لم يُطلب منا التصويت أنا أو أي من أعضاء الجهاز الفني".

وتابع "لا أعتقد أن صلاح تعرض للخيانة من خافيير أجيري مدرب منتخب مصر السابق أو قائد الفريق أحمد المحمدي فعلاقة صلاح بهما مميزة للغاية".

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وشدد "لو كان طُلب مني التصويت لفعلنا ذلك على الفور بكل تأكيد".

ووجه هاني رمزي رسالة إلى صلاح قائلا: "افتخر بتواجدك المستمر في قائمة أفضل 10 لاعبين فأنت تحقق إنجازات لم يحققها أي لاعب من قبل".

وإخننم "رمزي" "سيأتي اليوم الذي ستحصل فيه على جائزة أفضل لاعب في العالم".

واحتل صلاح المركز الرابع في سباق الجائزة خلف كل من ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو، جاء ذلك بعدما احتل المركز الثالث العام الماضي.