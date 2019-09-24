اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يقترب التعاقد مع نجم نابولي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يقترب التعاقد مع نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يواصل محاولاته من أجل التعاقد مع مدافع من العيار الثقيل في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن السنغالي خاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي على جدول أعمال النادي بالفعل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السكرتير الرياضي لبرشلونة الفرنسي إيريك إبيدال قد تواجد في مباراة نابولي وليتشي في لمتابعة نجوم فريق الجنوب الإيطالي.

وقدم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضًا مغريا للمدافع السنغالي لنابولي الإيطالي خاليدو كوليبالي في يونيو الماضي وكان سيجعله أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم.

Advertisements

وكشفت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية أن العرض تبلغ قيمته حوالي 84 مليون جنيه إسترليني وهو ما يزيد بقرابة 9 ملايين إسترليني عن قيمة انتقال أغلى مدافع في العالم حاليًا فيرجيل فان ديك من ساوثهامبتون إلى في يناير 2018.

ويعتبر كوليبالي من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام إذ يحظى باهتمام العديد من الأندية الكبرى في أوروبا وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد إلا أن نابولي لا يبدو مستعدًا للتخلي عن خدماته.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولسكاير لإغراء نابولي واللاعب الذي يرتبط بعقد مع فريقه حتى 2023 بقيمة الصفقة في ظل رغبة الشياطين الحمر في تدعيم مركز قلب الدفاع.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا