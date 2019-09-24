رياضة | "محرز يغازل صلاح".. لمن ذهبت أصوات منتخبات "شمال أفريقيا" في تصويت أفضل لاعب ٢٠١٩؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محرز يغازل صلاح".. لمن ذهبت أصوات منتخبات "شمال أفريقيا" في تصويت أفضل لاعب ٢٠١٩؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن نتائج تصويت مدربي وقادة المنتخبات العربية بخصوص جائزة أفضل لاعب في العالم 2019، والتي نجح نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي في أن يحصدها لأول مرة في تاريخه، وذلك في الحفل الذي أقيم في مدينة ميلانو الإيطالية مساء أمس الأثنين.

وجاءت المفاجآة، بأن أغلب المنتخبات العربية قد إستبعادت محمد صلاح من تصويتاتها لجائزة أفضل لاعب في العالم لسنة 2019، وهو الأمر الذي جعل صلاح يحتل المركز الرابع في ترتيب أفضل اللاعبين لسنة 2019 برصيد 26 نقطة، وذلك بفارق 10 نقاط عن صاحب المركز الثالث كريستيانو رونالدو برصيد 36 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني فيرجيل فان دايك برصيد 38 نقطة، وبفارق 20 نقطة عن ليونيل ميسي صاحب المركز الأول برصيد 46 نقطة.

وجاءت تصويتات المنتخبات العربية لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي على النحو التالي:

منتخب الجزائر:

- رياض محرز: "الأول ليونيل ميسي، والثاني ساديو ماني، الثالث محمد صلاح".

- جمال بلماضي: "الأول محمد صلاح، الثاني ساديو ماني، الثالث فيرجيل فان دايك".

منتخب تونس:

- وهبي الخزري: "الأول كريستيانو رونالدو، الثاني مبابي، الثالث ساديو ماني".

- الآن جريس: الأول كريستيانو رونالدو، الثاني مبابي، الثالث ساديو ماني".

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منتخب المغرب: