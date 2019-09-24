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رياضة | الجزائر تنقسم في تصويت The BEST بين ماني وصلاح

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حصد الأرجنتيني ليونيل ، مهاجم فريق الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم، بعد منافسة شرسة مع فيرجيل فان دايك مدافع الإنجليزي، وكذلك غريمه التقليدي مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وأتي نجم المنتخب الوطني محمد صلاح لاعب نادي ليفربول  في المرتبة الرابعة برصيد 26 نقطة، متفوقاً علي منافسة في ليفربول ساديو ماني، وإيدين هازارد نجم

وصوت العديد من النجوم والمدربين العرب للنجم المصري مان علي رأسهم  النجم الجزائري رياض محرز الذي صوت في الإحتيار الأول ليونيل ميسي، والثاني ساديو ماني والثالث محمد صلاح. 

أما المدير الفني لمحاربي الصحراء جمال بالماضي، فقد صوت إلي محمد صلاح كإختيار أول، ثم ساديو ماني، ثم فان دايك.

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