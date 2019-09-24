رياضة | "زيزو": الدوري زملكاوي.. وهذا ما طلبه ميتشو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زيزو": الدوري زملكاوي.. وهذا ما طلبه ميتشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أحمد سيد "زيزو" لاعب نادي الزمالك بفوز فريقه على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وقال لاعب الزمالك فى تصريحات تلفزيونية:" إنه جاهز لشغل أى مركز بالملعب طالما أن لديه القدرة والجاهزية البدبنية موضحا أن ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض طلب منه اللعب فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد الأمر الذى رحب به اللعب".

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وتابع "زيزو":" أوعد جمهور الزمالك ببذل قصارى جهدي وعدم البخل بقطرة عرق لخدمة النادي خاصة فى ظل توافر الدعم من جانب مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور".

ووعد "زيزو" جمهور الزمالك بالتتويج بلقب الدورى هذا الموسم قائلا :" إن شاء الله الدورى للزمالك" مختتما أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا فى مستوى لاعبى الفريق الأبيض للمنافسة على حصد الألقاب والبطولات.