رياضة | رد صادم من البرتغال بعد تتويج ميسي بجائزة The BEST

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد صادم من البرتغال بعد تتويج ميسي بجائزة The BEST والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فوجئ جميع عشاق الساحرة المستديرة بالرد السريع من قبل المنتخب البرتغالي على تتويج الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019 The BEST، والتي أقيمت فعالياتها مساء الأثنين بمدينة ميلانو الإيطالية.



ولم يقف المنتخب البرتغالي مكتوف الأيدي عقب تفوق ليونيل ميسي، نجم البلوجرانا، على نجم منتخب بلادهم رونالدو في تصويت الأفضل في العالم لعام 2019، حيث احتل رونالدو المركز الثالث خلف الثنائي ليونيل ميسي، والهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، الذي احتل المركز الثاني.

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ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي، صورة لكريستيانو رونالدو بقميص المنتخب معلقًا عليها: "رونالدو الأفضل على الإطلاق"، مؤكدًا على أنه الأفضل في العالم رغم فوز ميسي بالجائزة.

وتوج ميسي بالجائزة بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني وهداف البطولة كذلك برصيد 36 هدفًا، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله عدد أهداف أكبر من هدافي الدوريات الخمسة، بالإضافة للحصول على هداف دوري أبطال أوروبا رغم توديعه المنافسات في الدور نصف النهائي أمام ليفربول الإنجليزي.