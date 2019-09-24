رياضة | "الخليج 365 الرياضي" يخترق استعدادات "فاركو" للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" يخترق استعدادات "فاركو" للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعد فريق فاركو على قدم وساق، لإنطلاقة قوية، في الموسم الجديد من منافسات (المجموعة الثالثة) بدوري القسم الثاني، حيث أبقت إدارة الفريق السكندري على 16 لاعب من قائمة الموسم الماضي، إضافة إلى ضم 10 لاعبين خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

القائمة الأولى

تشهد قائمة فاركو قيد 16 لاعب من اللاعبين القدامى، وهم أحمد خطاب، وحسن جمعه، وأحمد العزب، وأحمد عوض، وأحمد البحراوي، وأحمد سعيد، وأحمد حسين، وأحمد زغلول، ومحمد سعيد، ومحمد فوزي، وهاني السيد، ومحمد فوزي، وعماد علاء، وعلي بهيج، وجابر كامل، وسامح عبد الفضيل، وناصر البوهي.

إعارة 4 لاعبين

قام فاركو بإعارة أربعة لاعبين وهم محمد شيكا لجمهورية شبين، وأنطوي للحرس، وباسم عادل لمنتخب السويس، وعماد حماد، لمالية كفر الزيات، بينما إنتقل هادي أنور للأوليمبي مقابل 80 ألف جنية.

صفقات فاركو

وحصل مسئولو فاركو على توقيع 10 لاعبين، منذ بداية فترة الإنتقالات الصيفية وحتى الآن، وهم محمد مصطفى حارس النصر وسموحه، ومحمود السيد حارس المصري، ومحمود سمير لاعب وسط المنيا وسوهاج، وإسلام الفولي، وهشام فتح الله لاعبا الرجاء، ومحمود عبد الله لاعب الحرس، وأحمد سالم، وأحمد ناصف، وإسلام عبد الغني، ثلاثي دمنهور، ورفعت مفاح لاعب منية سمنود، بينما إستغنى فاركو عن أحمد أمين الوافد الجديد من الشمس.

Advertisements

المباريات الودية

خاض فاركو 17 مباراة ودية إلى الآن، لتجربة وتجهيز لاعبيه، حيث فاز على الداخلية 1-0، وظفار 2-1، والترسانة 1-0، ةالإعلاميين 2-1، والحرية 3-0، وسبورتنج 4-1، والجزيرة 3-0، بينما تعادل مع أسوان، والرجاء، وسوهاج 1-1، والحرس والمقاولون، والداخلية 0-0، والنجوم 1-1، والحمام 2-2، وخسر فاركو من طنطا 0-3، ومن سموحة 0-1.

الجهاز الفني

ويقود فاركو جهاز فني يضم، أحمد عاشور، مديرا فنيا، وهاني سامي مدرب عام، وكيمو أبو سمره مدرب، ومجدي وهبه طبيب، ومحمد حمدي علاج طبيعي، ومحمد الجزار مدلك، وعادل الفلكي مدير إداري.

مباريات الموسم الجديد

1- بيلا مع فاركو

2- فاركو مع الأوليمبي

3- المالية مع فاركو

4- فاركو مع الحمام

5- غزل المحلة مع فاركو

6- فاركو مع دكرنس

7- فاركو مع المنصورة

8- دمنهور مع فاركو

9- فاركو مع الرجاء

10- أبو قير مع فاركو

11- فاركو مع بلدية المحلة