شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح رابع أفضل لاعبي العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الترتيب النهائي للاعبين العشرة في قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعبي العالم «ذا بيست» لعام 2019، التي شهدت تتويج ميسي، وجاء المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع.

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وأعلن «فيفا»، في وقت سابق، عن تنافس الثلاثي: الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، وفيرجل فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، وكريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على الجائزة.

وكشف الحساب الرسمي لـ«فيفا» عن نقاط اللاعبين العشرة الذين ضمتهم القائمة الأولية، وحصد ميسي 46 نقطة وضعته في الصدارة، وفان دايك 38 نقطة ثانيًا، ثم رونالدو 36 نقطة ثالثًا.

وجاء «صلاح» في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، فيما حصد زميله السنغالي ساديو ماني 32 نقطة، ليسيطر فريق ليفربول على 3 مراكز بين المراكز الخمسة الأولى في القائمة.