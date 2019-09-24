سييرا يغربل الاتحاد قبل الشباب

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لاعبي الفريق بطي صفحة مباراة الهلال التي خسر الفريق نتيجتها بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجدد الحائلي ثقته في اللاعبين بقدرتهم على العودة للانتصارات والعمل مع الجهازين الفني والإداري من أجل تحقيق الفوز على الفريق الشبابي يوم الجمعة القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير طالب رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي لاعبي الفريق بطي صفحة مباراة الهلال التي خسر الفريق نتيجتها بثلاثة أهداف مقابل هدف. وجدد الحائلي ثقته في اللاعبين بقدرتهم على العودة للانتصارات والعمل مع الجهازين الفني والإداري من أجل تحقيق الفوز على الفريق الشبابي يوم الجمعة القادم في الرياض، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مؤكدا أن الجميع يدرك أهمية المباراة القادمة، وضرورة استعادة نغمة الانتصارات من أجل التقدم للأمام في سلم الترتيب، والسعي للمنافسة على اللقب المحلي. من جانب آخر، من المنتظر أن يجري المدرب سييرا تغييرات فنية على خارطة الفريق الأساسية في بعض خطوط الفريق الاتحادي بما يتناسب مع المباراة القادمة، إذ سيعمد إلى نهج فني جديد، واعتماد العناصر الأساسية التي ينوي اللعب بها أمام الشباب، وسيسعى لاختيار بديل اللاعب عبدالإله المالكي الذي سيغيب عقب حصوله على البطاقة الحمراء في مواجهة الهلال يوم السبت الماضي. ويطمح سييرا في تحقيق فريقه للفوز والنقاط الثلاث من أجل الاستقرار الفني، خصوصا عقب الخروج الآسيوي على يد الفريق الهلالي، وتعرض الفريق الاتحادي لخسارتين في الدوري أمام فريقي ضمك والهلال.



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